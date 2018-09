Dall'Australia: "Pirlo torna a giocare"

Indiscrezione clamorosa quella lanciata da 'Fox Sports Australia', secondo la quale Andrea Pirlo sarebbe vicino al ritorno in campo.

L'attuale commentatore di Sky Sport sarebbe in trattativa con la squadra semi professionistica di seconda divisione australiana, l'Avondale FC, per disputare la gara valida per i quarti di finale di coppa australiana conto il Sydney FC.

Sempre secondo Fox Sports, i colloqui tra Pirlo e la società sarebbero a buon punto e il club è fiducioso di poter ingaggiare l'ex centrocampista almeno per una partita.

Pirlo ha ufficialmente appeso gli scarpini al chiodo il 5 novembre 2017, dopo aver passato gli ultimi due anni di carriera con la maglia dei New York City.

