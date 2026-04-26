Dalle scommesse alle plusvalenze, i tanti scandali del calcio

Sono numerosi gli scandali, o presunti tali, che hanno investito il calcio italiano. Primo caso: stagione 1926-1927, presunta combine nel derby con la Juve, complice il difensore bianconero Allemandi, per far vincere il Torino. Lo scudetto vinto fu revocato ai granata, che ancora ne invocano la restituzione. Sono ancora oggi famose le immagini degli arresti e delle camionette di polizia e guardia di finanza negli stadi, riprese in diretta dalle telecamere di 90o minuto nel 1980, quando scoppiò il caso calcioscommesse.