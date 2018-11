Dall'Igna: "Lorenzo? Mi aspettavo altro"

Il general manager della Ducati Gigi Dall'Igna ai microfoni di Sky ha fatto un bilancio dell'esperienza di Jorge Lorenzo in Ducati.

"E' mancato qualcosa all’insieme, io avevo aspettative diverse e pensavo che non ci volesse un anno di ambientamento. Le cose sono andate in maniera diversa, solo quest’anno siamo riusciti a dimostrare che poteva andar forte con la Ducati, di cose belle ne abbiamo fatto ma siamo stati sfortunati perché avremmo potuto capitalizzare di più in questo finale di stagione".

Un addio senza rancore: "Dispiace sia a noi che a lui, ma le cose non si possono cambiare e bisogna andare avanti da amici".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 10:35