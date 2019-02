Dall'Igna non lo nega: "Ducati ad un'unica punta"

Il boss della Ducati Corse Luigi Dall'Igna ai microfoni della Gazzetta dello Sport non nasconde che la Ducati del 2019 sarà ad una sola punta: "Abbiamo deciso di adottare una strategia completamente diversa, di presentarci con un’unica punta, Dovizioso, e tutti lavorano per lui".

Petrucci gregario: "Non ci vedo nulla di male a dire a un pilota che non ha mai vinto sinora una gara che il suo primo obiettivo sarà proprio quello di riuscire a rompere il ghiaccio. Non lo stiamo sminuendo, anche perché, se dovesse incominciare a vincerle tutte, state certi che metteremo Danilo nella condizione di continuare a farlo".

Dovizioso quindi sarà sotto pressione come non mai: "Andrea è cresciuto tanto e la pressione per lui non è più un problema. Ma non è soltanto lui, è tutto il modo di lavorare della squadra, dei piloti, degli ingegneri, tutti a remare in un’unica direzione".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 10:25