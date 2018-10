Dall'Igna si proietta sul 2019

Gigi Dall'Igna, direttore generale della Ducati, a Trento ha parlato del Mondiale delle MotoGp che sta andando verso la sua conclusione.

"Vogliamo fare in modo che Marquez e la Honda festeggino il più tardi possibile: in Giappone andiamo per vincere, per far doppietta" ha tenuto a sottolineare.

Gli occhi, intanto, cominciano già a puntare verso il 2019, quando ad Andrea Dovizioso sarà affiancato Danilo Petrucci, con il ternano che prenderà il posto di Jorge Lorenzo, passato proprio alla Honda. "Mi auguro che saremo in grado di lottare per il Mondiale – ha spiegato Dall'Igna -. Ducati quando partecipa a un campionato non può far altro che pensare di vincere".

SPORTAL.IT | 13-10-2018 10:15