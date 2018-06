Dall'Igna torna a bomba su Lorenzo

Gigi Dall'Igna, general manager di Ducati Corse, è intervenuto a Radio Sportiva.

"Lorenzo – ha detto -? Trovare il giusto compromesso per lo stile di ogni pilota non è facile. Pensavo avemmo fatto prima a trovare il giusto fine tra Jorge e la moto, meglio tardi che mai. Il pizzetto? Ho lisciato il più possibile per scaramanzia… Sia Jorge che Andrea hanno fatto una gara impeccabile, Dovi ha amministrato forse un po' troppo ma la situazione era sotto controllo. Lorenzo? Difficile trovare un accordo con lui, ma le porte non sono veramente chiuse, vedremo. Troppo presto l'addio? Il mondo è fatto così e bisogna stare al passo, tutti gli altri hanno chiuso contratti ed era già arrivato il momento di definire la squadra del prossimo anno".

"Il serbatoio – ha aggiunto -? E' stata l'ultima modifica, ma anche le altre hanno fatto la differenza: è quello che gli ha permesso di sentirsi più comodo sulla modo ma è l'insieme delle cose che ha fatto la differenza. Marquez? E' un po' troppo irruento, non vuole essere scorretto ma fa delle manovre che compromettono la gara di altri piloti come successo domenica con Petrucci. Dovrebbe stare un po' più attento, soprattutto nelle fase iniziali della gara".



SPORTAL.IT | 04-06-2018 16:20