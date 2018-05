Il passaggio di Emre Can dal Liverpool alla Juventus sarà ufficiale dopo la finale di Champions League tra i Reds e Real Madrid.

Ad affermarlo è il tabloid inglese The Guardian che dà per concluso il passaggio del centrocampista in bianconero.

Emre Can ha scelto la Juventus con cui firmerà un contratto quinquennale diventando il primo acquisto del mercato estivo di Marotta.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 11:52