Il nome di Guardiola è sempre sulla bocca di tutti. Secondo il Daily Star, il tecnico catalano potrebbe essere prossimo a lasciare il Manchester City. La prossima stagione potrebbe essere l'ultima alla guida dei Citizens.

Non si fa riferimento alla Juventus ma si sottolinea come il prossimo, sarebbe il quarto anno di Guardiola al City. Da non escludere che, al termine della stagione 2019/20, possa prendersi un anno sabbatico.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 09:53