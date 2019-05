Dall'Inghilterra: Sarri va alla Juventus

Il toto allenatore, in casa Juventus, continua a tener banco. Secondo il noto media inglese The Sun, il prossimo tecnico del club bianconero sarà Sarri, attuale condottiero del Chelsea (atteso dalla finale di Europa League contro l'Arsenal).

Sarri sarebbe in pole position per prendere il posto di Allegri. L'ex allenatore del Napoli è stato accostato, nel recente passato, anche a Roma e Milan. Non dovesse arrivare Sarri, la Juventus si fionderebbe su Simone Inzaghi (già bloccato). Le altre piste sarebbero più problematiche.

