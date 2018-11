Dall'Inghilterra sono sicuri: Pogba alla Juve

La bomba di mercato arriva dall'Inghilterra. Secondo il Mirror, Pogba avrebbe detto sì alla Juventus. La situazione del 25enne francese è nota da tempo. L'ex bianconero non ha un gran feeling con il tecnico Mourinho. I due non si amano. Tanti gli screzi tra loro, come nell'occasione in cui lo Special One ha tolto la fascia di capitano al neo Campione del mondo con la casacca della Francia. Un rapporto difficile che avrebbe portato, secondo il tabloid britannico, alla decisione, da parte del francese, di lasciare il Manchester United.

Recentemente Pogba ha lanciato diversi messaggi d'amore nei confronti della Juventus, sua ex squadra (quattro stagioni in bianconero, dal 2012 al 2016 con 34 gol in 178 partite totali). La foto che lo immortala con Nedved ha scatenato il popolo bianconero, pronto ad accoglierlo a braccia aperte. La grande novità, sempre secondo il Mirror, sarebbe la nuova tempistica legata a quella che sarebbe una trattativa clamorosa. Pogba potrebbe infatti lasciare i Red Devils già durante la finestra di mercato invernale.

Raiola, il noto agente che cura gli interessi di Pogba, sarebbe già al lavoro per capire se esistano o meno le condizioni per il ritorno del suo assistito a Torino. Da capire l'entità dell'operazione a livello economico. La Juventus ha venduto, nell'estate del 2016, Pogba proprio al Manchester United per 105 milioni di euro. L'attuale contratto del francese con i Red Devils andrà in scadenza nel giugno del 2021. Da non escludere che, per trovare un’intesa, non vengano inserite delle contropartite tecniche. Tantissimi i giocatori bianconeri che piacerebbero a Mourinho. Un fatto è certo: Pogba è nuovamente accostato alla Juventus.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 08:15