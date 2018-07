Dall'Inghilterra: Vecino andrà al Chelsea

Matias Vecino sembra sempre più destinato a un futuro in Premier League.

Nelle scorse settimane, il centrocampista uruguagio era stato accostato con insistenza al Tottenham, mentre adesso pare che anche il Chelsea sia fortemente interessato al suo cartellino.

Secondo quanto riporta Sport Witness, il giocatore dell'Inter si trasferirà ai Blues non appena Maurizio Sarri si siederà sulla panchina del club londinese.

La società nerazzurra non lascerà però partire il classe 1991, se non per un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 16:35