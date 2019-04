Dalmasson a testa alta contro Venezia

In Serie A di basket è tempo di derby del Triveneto. L'Alma Trieste sfida la Reyer Venezia, lanciatissima al secondo posto.

Il tecnico dei giuliani Eugenio Dalmasson non ne vuole sapere di chinare il capo in anticipo: “Siamo in un buon momento perché le vittorie aiutano il morale. Abbiamo vissuto una settimana un po’ tribolata perché Fernandez e Knox hanno avuto problemi fisici, ma confidiamo di recuperarli”.

“Giochiamo contro la seconda forza del campionato, una squadra attrezzata per far bene anche in Europa. Hanno una rosa lunghissima e un allenatore che è lì da tempo, ma proveremo a imporre la nostra pallacanestro e a giocare con personalità”.



SPORTAL.IT | 19-04-2019 23:33