Dalmasson applaude la tenacia dei suoi

Il coach di Trieste Eugenio Dalmasson applaude convinto la squadra dopo la vittoria a Sassari: "Sono molto contento per i miei giocatori, società e tifosi. Avevamo bisogno di maggiore fiducia e vincere a Sassari ci ripaga dei sacrifici e dell'impegno che ci stiamo mettendo".

Secondo Dalmasson la chiave del match è stata la tenacia dei suoi giocatori: "Sembrava che in ogni momento il Banco potesse chiuderla, ma noi siamo stati bravi a non mollare: se ti porti dietro l'avversario negli ultimi minuti rischi e Sassari non l'ha mai chiusa fino in fondo. Noi siamo stati bravi a restare lì e non perdere fiducia".

SPORTAL.IT | 13-10-2019 14:58