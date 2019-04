Dalmasson elogia la personalità di Trieste

Eugenio Dalmasson si gode la vittoria che Trieste ha ottenuto su Venezia e nella conferenza stampa del dopo partita elogia i suoi: "Questa è stata una partita interpretata con grande personalità e grande disponibilità da parte nostra. In particolare nel terzo e nel quarto periodo abbiamo tenuto alta la qualità in attacco, ma soprattutto abbiamo cominciato a recuperare più palloni. Questo ci ha permesso di andare a fare molti canestri anche in campo aperto".

"Continuiamo la nostra rincorsa ai playoff e la continuiamo alla luce di un'altra partita importante. Stasera abbiamo giocato contro la miglior difesa del campionato e non c'era migliore prova possibile per testare il nostro livello di gioco e la nostra qualità offensiva", ha osservato il coach dei giuliani.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 11:49