Dalmasson getta il cuore oltre l'ostacolo

Eugenio Dalmasson, il coach di Trieste, si è soffermato con ‘Il Piccolo’ sulla prossima sfida di campionato con la Virtus Bologna capolista.

"Ci sarà grande pubblico e abbiamo l’opportunità di far vedere a tutti chi siamo veramente, senza avvertire la pressione di chi si trova di fronte una squadra imbattuta – ha detto -. Ci sono tanti motivi per disputare una gara così al massimo. Dovremo andare al di sopra delle nostre possibilità, consapevoli che affrontare campioni come Teodosic o Markovic è un onore".

SPORTAL.IT | 14-11-2019 19:15