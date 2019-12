Dalmasson: "Ho visto uomini veri"

Il coach di Trieste Eugenio Dalmasson analizza così la vittoria contro Treviso, arrivata in rimonta: "Abbiamo fatto una gara da squadra malata, ma siamo riusciti a fare poi una prestazione da uomini veri, nella seconda parte, soprattutto in difesa. Credo che la squadra abbia reagito per carattere e non per i fischi del nostro pubblico".

"Complimenti a Treviso perchè ha fatto una partita di ottimo livello finchè ha resistito più fisicamente che mentalmente. Questo è quello che dobbiamo fare. Essere concreti, portare a casa i due punti oggi era fondamentale. Per il bel gioco verranno tempi migliori", le parole riportate da Pianetabasket.

SPORTAL.IT | 01-12-2019 20:25