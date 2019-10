Dalmasson inizia ad avere fretta

Eugenio Dalmasson comincia ad avere fretta. "Dobbiamo accelerare per imparare quello che serve: abbiamo un percorso lungo e difficile ed è necessario che affrontiamo ogni gara con la competitività massima" ha detto il coach della Pallacanestro Trieste dopo il ko di Milano con l’Olimpia.

"Non è stata una settimana facile ma non cerchiamo alibi. Quando abbiamo perso lucidità loro ci hanno subito punito: qualche nostro ragazzo è in difficoltà e dovrò essere bravo ad aiutarlo, ma è chiaro che Milano sia in attacco che in difesa ha trovato le soluzioni giuste" ha aggiunto il timoniere dei giuliani.

