Dalmasson mette in campo il sesto uomo. "Per Reggio Emilia ogni partita è una finale ma noi avremo dalla nostra l’entusiasmo del nostro pubblico – osserva il coach di Trieste -. Dovremo lottare, soffrire ed avere grande presenza mentale, cercando di essere costanti durante i quaranta minuti di gioco con la giusta mentalità e concentrazione".

"I reggiani stanno vivendo una stagione non facile, hanno provato a cambiare il proprio campionato operando alcuni cambi sia in panchina che nel roster, non ultimo l’arrivo di un fuoriclasse come Johnson-Odom, per cui non sarà semplice avere la meglio su di loro" aggiunge il timoniere dei giuliani.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 10:22