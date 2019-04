Dalmasson: "Noi e la città giochiamo sullo stesso campo"

Eugenio Dalmasson, il coach di Trieste, è stato protagonista di una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Il nostro merito è di praticare un basket vincente e divertente che solleva il morale e l’entusiasmo del pubblico. Adesso abbiamo una spinta in più: noi e Trieste giochiamo insieme sullo stesso campo. Non è retorica ma la verità – ha detto tra l'altro -. Playoff? Intanto ci dobbiamo arrivare. Serve almeno un’altra vittoria e il calendario non è comodo dovendo affrontare Venezia, Milano e Brindisi. Vogliamo continuare nella crescita senza pensare quale avversario incroceremo. A quel punto entreremo nei playoff liberi di testa, consapevoli di avere già vinto trasferte difficili e di potere contare sul nostro fattore campo. Allora saranno gli altri a doversi preoccupare di Trieste".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 07:47