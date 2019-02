Dalmasson non pone limite ai sogni

Il buon momento di Trieste prosegue in casa di Brescia.

L’Alma vince in Lombardia il match valido per la quarta di ritorno e coach Dalmasson è particolarmente soddisfatto per la prestazione dei suoi: “Sono contento della gestione degli uno contro uno e perché i miei ragazzi non hanno patito particolarmente il divario fisico con Brescia. Alla fine eravamo stanchi e abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma va bene così”.

“Siamo in un periodo positivo, abbiamo ancora tanto da imparare, io per primo, essendo gli ultimi arrivati in campionato – aggiunge il coach veneziano – Vorrei non guardare o pensare ai playoff ma pensare gara per gara, con concentrazione per il momento presente”.

Una citazione particolare per Strautnis, decisivo: “È importante averlo a questi livelli, aver la sua fisicità a servizio della squadra. Lui deve costruire la sua partita a rimbalzo, perchè laddove riesce in quel fondamentale, acquisisce poi fiducia per fare canestro in attacco".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 22:20