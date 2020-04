Dalmasson pesca in laguna per il futuro

Grazie al buon rapporto di Eugenio Dalmasson con la Reyer Venezia nella prossima stagione nell'Allianz Trieste potrebbe giocare anche Davide Casarin. Lo suggerisce il 'Piccolo', secondo cui il figlio del presidente dei lagunari arriverebbe con la formula del prestito.

Il giovane talento ha avuto poco spazio alla corte di De Raffaele, chiuso come era dai pezzi da novanta del club veneto. Potrebbe trovarne in più in terra giuliana.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 10:34