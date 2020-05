Dalmasson pronto a stravolgere Trieste

Eugenio Dalmasson vuole una Allianz Trieste diversa. E lo spiega in un’intervista concessa al ‘Piccolo’. "Vorrei aumentare l'impatto fisico – dice -. Nell’ultima stagione abbiamo avuto troppi esordienti. L'anno prima avevamo una base di stranieri con esperienza del torneo, eccetto Walker che infatti non è andato bene. Il mercato potenziale dei rookie è sempre ricco, gli europei costano e però non so quanti americani sarebbero entusiasti di venire in Italia".

Chiusura con addio a Peric: "Una scelta quasi obbligata, quell'accordo non era più sostenibile".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 10:36