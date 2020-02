Dalmasson tiene alta la guardia: "Test importante"

Alla vigilia dell’amichevole di Ponzano Veneto contro la De' Longhi Treviso, il coach dell’Allianz Pallacanestro Trieste Eugenio Dalmasson ha analizzato la situazione durante la seconda settimana di sosta del campionato: “I primi dieci giorni li abbiamo impiegati esclusivamente per lavorare al meglio sulla parte fisica. Abbiamo infatti toccato la palla per la prima volta nella giornata di mercoledì: questo perchè crediamo che sia fondamentale utilizzare questo break per inserire ulteriore benzina nel motore di chi ne aveva bisogno, oltre a perfezionare la situazione di chi sta lavorando in piena da agosto”.

"Con Treviso sarà un test importante – ha detto Dalmasson a proposito della partita amichevole -. Si tratta di un team che mette sul terreno di gioco una buona dose di agonismo e questo a noi serve molto, anche per tenere alto il grado di confidenza verso il gioco. Parlando della squadra, non potremo contare su Peric e Mitchell che sono impegnati con le rispettive nazionali, mentre dovremo valutare Cervi, che ha lamentato uno stato influenzale nelle ultime ore: ci sarà il solo Cooke nel reparto lunghi, ma comunque quello con Treviso sarà un test che ci aiuterà a fare un passo avanti nella condizione, senza poi dimenticare che, nella prossima settimana, avremo un’altra verifica importante a Lubiana contro l’MBC, club tedesco che milita nel massimo campionato teutonico”.

Ultima considerazione del tecnico biancorosso riservata al momento della sua squadra che si ripresenterà il 7 marzo, in casa, contro Pistoia: “Per quello che era stato l’approccio alle ultime partite, posso dire che la squadra aveva fatto un passo avanti qualitativo. Basti pensare alla vittoria con Sassari o all’aver giocato alla pari con Brescia fino alla fine: chiaro che, ora, aumentano il valore e l’importanza dei risultati. Una cosa che non va assolutamente sottovalutata dal punto di vista psicologico-mentale: sarà importante essere concreti ed arrivare alla gara con Pistoia con un solo obiettivo, quello della vittoria”.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 17:43