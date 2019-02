Damascelli: Anche alla Juve bisognerebbe cambiare capitano

Va di moda parlare di capitani in questo periodo. Da quando l’Inter ha degradato Icardi, consegnando la fascia a Handanovic, il tema è tornato di stretta attualità e ne parla anche Tony Damascelli. La prima firma de Il Giornale sposta il caso sul mondo Juve e dice: “Cristiano Ronaldo meriterebbe la fascia di capitano, questione molto di moda, in queste ore, nei peggiori bar di Milano. Sarebbe un messaggio forte per l’altro club della capitale di Spagna e per lui stesso, re della Champions e protagonista atteso della partita di questa sera. Non sarà così, i sogni restano nel cassetto, Chiellini scambierà il gagliardetto con Godin, difensori entrambi simbolo più del carattere delle due squadre che della propria leadership all’interno dello spogliatoio. Sono altri i confronti che mettono ansia a Simeone ed Allegri”.

LA SFIDA – Poi Damascelli sviscera gli aspetti della sfida di Champions: “L’Atletico ha tutte le caratteristiche per intossicare il gioco bianconero, sa difendersi, sa attaccare, sa speculare, sa aggredire, non ha un football spettacolare ma nemmeno Allegri rincorre l’estetica e bada al sodo, a un pragmatismo non così prosaico come quello di Simeone ma, comunque, di altissimo rendimento. Cristiano Ronaldo mai ha segnato nello stadio che fu Calderon e oggi Wanda, per i dieci milioni annui dello sponsor cinese, e Metropolitano come la storia insegna dalle parti del Manzanarre. La Juventus deve temere e tenere l’avvio dei materassai, un eventuale vantaggio di questi li porterebbe ad arroccarsi e a ribattere con il contropiede velenosissimo di Griezmann e di Morata o con la rocciosa potenza di Diego Costa”.

MESSAGGI FORTI – “Dunque Allegri sa bene che la fase iniziale, oltre allo studio prudente dei rivali, dovrà mandare messaggi forti agli spagnoli, una Juventus consapevole della propria condizione attuale, del primato in campionato e della voglia di ribadire di essere tra le favorite alla coppa. Questo il manifesto della vigilia, turbata dall’imprevisto Khedira, che verrà affrontato oggi dai medici e dallo stesso calciatore tedesco e che comunque preoccupa tutto l’ambiente bianconero. Lo strano calendario Uefa prevede il ritorno a venti giorni. Molte cose potrebbero accadere nel frattempo. Ma molte cose dovranno accadere questa sera”.

SPORTEVAI | 20-02-2019 11:13