Damascelli liquida la Juve: la brutta Signora si è ammalata

La prima vera delusione stagionale, con l’eliminazione dalla Coppa Italia e l’addio anticipato ai sogni di Triplete, ha scaraventato anche la Juve dei record nel calderone delle polemiche e delle stroncature. Tra i più critici nel commentare la clamorosa debacle bianconera sul campo dell’Atalanta c’è Tony Damascelli, che dalle colonne del Giornale analizza impietosamente il momento della Vecchia Signora. Anzi della “brutta Signora”, come la definisce il quotidiano milanese.

Gli errori – “La Juventus paga errori non casuali”, scrive Damascelli. “Paga l’infortunio di Bonucci gestito malissimo domenica a Roma (il calciatore ha voluto restare in campo mezzora rifiutando di lasciare il posto a Chiellini), paga le difficoltà di mercato dovute a un bilancio che va tenuto sotto controllo dopo gli impegni gravosi delle ultime due stagioni, paga le scelte tattiche dell’allenatore e i limiti caratteriali di alcuni bianconeri. Totale: la squadra conta i pezzi e si può così riassumere.

Rugani in croce – “Rugani con la fascia di capitano a Bergamo – prosegue Damascelli – è stata la fotografia dello stato dell’essere. Rugani è un buon difensore e mai è stato un gran difensore, in difficoltà evidente contro Zapata ha ribadito di non essere né un leader e di non essere capace di far ripartire il gioco dalla terza linea; come lui De Sciglio, costretto a spostarsi al centro dopo la scenetta a bordo campo tra Caceres, già pronto per subentrare a Chiellini, e Cancelo, mandato in campo nella zona dove l’Atalanta stava spingendo maggiormente”.

Ronaldo Narciso – Ce n’è anche per Cristiano Ronaldo: “Il portoghese ha talento ma è un Narciso che si specchia nello stagno e finisce in acqua”. E naturalmente per gli altri: “Alex Sandro, a volte indisponente, ha contribuito al caos totale della difesa ma a Bergamo si sono evidenziati altri equivoci che andrebbero chiariti: Matuidi gioca in posizione più avanzata di Dybala, mi sembra una bestemmia tattica oltre che un insulto all’intelligenza”.

Dybala un Marocchi al tramonto – Particolarmente caustico il giudizio sulla Joya bianconera: “L’argentino ha smarrito la creatività che aveva mostrato giocando negli ultimi venti metri, da Sivorino è diventato un Marocchi al tramonto, il termine ‘tuttocampista’ è un fake che accontenta gli stupidi e così la Juventus si ritrova con un artista in meno e un impiegato in più in fase risolutiva. L’assenza di Mandzukic ha creato il vuoto, la Juventus è l’unica squadra europea a giocare senza centravanti, Kean non viene utilizzato nemmeno in caso di strage”.

