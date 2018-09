(ANSA) – MILANO, 21 SET – Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, recupera Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez per la gara contro la Sampdoria. Il terzino e l’attaccante sono stati inseriti infatti nella lista dei convocati dei nerazzurri per la sfida di domani a Marassi. Ancora out invece Sime Vrsaljko, alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro, problema avuto in nazionale.

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 13:59