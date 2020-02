Damon Hill onesto su Ayrton Senna

Damon Hill, in una lunga intervista concessa ad “Auto Motor und Sport”, ha fatto anche un’ammissione che gli fa onore: “Devo essere onesto. Se avessi lottato con Senna non sarei stato in grado di vincere” ha sottolineato.

Il britannico si è fregiato del titolo di campione del mondo nel 1996, su Williams. Il fuoriclasse di San Paolo, come è noto, ha perso la vita il primo maggio del 1994 per le conseguenze di un terribile incidente a Imola. Il giorno prima era deceduto anche l’austriaco Roland Ratzenberger.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 20:25