Dan Peterson consegna lo scudetto alla Virtus

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport Dan Peterson ha espresso la sua opinione su quello che sembra ormai imminente e cioè lo stop definitivo al campionato di basket.

"Mi auguro che assegnino lo scudetto alla Virtus Bologna, prima in classifica – ha detto il decano dei coach, al timone dei bianconeri dal 1973 al 1978 -. Certo, non è un campionato completo. Certo, non c’erano i playoff. Ma si è giocato e ci si è allenati per oltre sei mesi, anche senza pubblico. Lo sforzo merita un premio, una ragione per la gran mole di lavoro. In una gara sospesa, poi, il punteggio provvisorio diventa il finale".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 12:31