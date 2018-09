Dan Peterson: 'Se questo è lo stile Juve...'

"Lo sputo di Douglas Costa? E’ ripugnante quello che è accaduto. Se questo è lo stile Juve non vengano più a darci lezioni o farci la morale". A dirlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato l'ex allenatore dell'Olimpia Milano di basket Dan Peterson.

"Ancelotti è un grande. Stiamo parlando di un super allenatore che ha vinto tanto sia in Champions che nei principali campionati Europei. E’ richiesto in tutto il mondo ed il Napoli ha fatto un colpo notevole perchè è un allenatore eccezionale, senza ombra di dubbio. Ovviamente ha bisogno di tempo per dare una sua impronta ad un Napoli che è una buona squadra ma, allo stesso tempo, necessita un periodo di adattamento. Questo è un aspetto che la gente deve comprendere, anche perchè Ancelotti torna in Italia dopo tanti anni. Se volessimo coniare un'espressione che riassuma le caratteristiche di Ancelotti, lui è l’anti-personaggio: non è uno polemico alla Mourinho, per intenderci" ha aggiunto l'82enne dell'Illinois.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 17:10