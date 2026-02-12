Danesi rinnova con Milano e distrugge Petrecca: "Ha fatto una figuraccia". Le lacrime dopo la cerimonia in tv

La capitana dell'Italvolley non era stata riconosciuta, al pari di Cambi, Giannelli, Anzani e Porro, durante la telecronaca Rai: commento lapidario e clamoroso retroscena.

La capitana dell’Italvolley campione olimpica e mondiale in carica neppure riconosciuta. E, come lei, un’altra Azzurra della formidabile Nazionale di Julio Velasco e tre stelle del sestetto – pure campione mondiale in carica – di Fefè De Giorgi. È una delle tante gaffe in cui è incappato, durante una telecronaca destinata a entrare suo malgrado – e dalla porta sbagliata – nella leggenda della tv, l’ormai celeberrimo Paolo Petrecca. Dei sei big dell’Italvolley – Anna Danesi, Paola Egonu, Carlotta Cambi, Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro – il contestatissimo direttore di RaiSport ha riconosciuto – e dopo varie titubanze – soltanto Paoletta.

Milano Cortina, le gaffe sul volley durante la cerimonia d’apertura

A Petrecca nei giorni scorsi avevano risposto con classe e a mezzo social Giannelli e Anzani. Il Vero Volley, società in cui militano Danesi ed Egonu, aveva invece chiesto – attraverso un fermo comunicato – “scuse ufficiali” da parte della Rai per l’incredibile svista: devono ancora arrivare. Adesso anche Anna ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto attraverso un’intervista al podcast Talk Player, in cui un passaggio piuttosto lungo e “sentito” è stato dedicato alla grottesca vicenda che ha riguardato da vicino il mondo della pallavolo. Lo sport di squadra dove l’Italia è doppiamente superpotenza mondiale e di cui il direttore della testata sportiva del Servizio Pubblico conosce a malapena una giocatrice su sei.

Danesi durissima con Petrecca: il retroscena sul pianto dopo il video

“A me sinceramente che il direttore di RaiSport non mi abbia riconosciuto non me ne frega niente”, ha fatto sapere Danesi, capitana coraggiosa del sestetto di Velasco. “Perché io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia a livello mondiale”. Clamoroso il retroscena: “Mia sorella il giorno dopo mi ha inviato il pezzettino dove abbiamo portato la torcia col commento di Eurosport e lì ho pianto. È entrato il mio fidanzato e ho dovuto rassicurarlo: tranquillo, mi sto commuovendo per un video della cerimonia, non è successo niente”. E ancora: “Io sono contentissima che il nostro movimento sia cresciuto in questi anni. Poi che la gente parli più del suo errore e non di noi…Spero avrà modo di conoscerci con le prossime vittorie“.

Ufficiale il rinnovo: Danesi col Vero Volley Milano fino al 2027

Nel frattempo Danesi, che sino a questo momento ha messo a segno 223 punti in campionato, che per un centrale non sono affatto pochi, ha ufficialmente prolungato il suo accordo col Vero Volley Milano fino al 2027: giocherà in A1 (almeno) per un’altra stagione. Respinte le avances delle formazioni turche che, con Orro, Sylla, Antropova e altre giocatrici, hanno iniziato ormai a fare abitualmente la spesa in Italia. Danesi non lascerà il campionato italiano, continuerà a essere una bandiera del sestetto meneghino e naturalmente della Nazionale: ha dato la sua disponibilità a Velasco anche per gli Europei di questa estate.