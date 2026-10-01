L'annuncio della capitana nel documentario sugli 80 anni della FIPAV: "Lo dico col magone, smetto tra due anni con l'Azzurro". Perché i Giochi possono chiudere un ciclo.

I Giochi di Los Angeles potrebbero rappresentare un autentico spartiacque per l’Italvolley femminile. La fine di un ciclo fortunato e vincente, premiato da risultati e soddisfazioni impagabili, e l’inizio di un nuovo percorso. L’occasione per dare il via con slancio e convinzione a un nuovo progetto, condito da tante facce nuove. Chi certamente dirà addio all’azzurro dopo la prossima Olimpiade è la capitana, Anna Danesi. La centrale del Vero Volley Milano l’ha annunciato personalmente durante il documentario realizzato per festeggiare gli 80 anni della Federvolley, tradendo un pizzico d’inevitabile emozione.

Annuncio di Danesi, addio all’Italia dopo l’Olimpiade

“Vesto la maglia azzurra da 15 anni, sono tanti. Lo dico con il ‘magone’, perché io gioco per vestire quella maglia, ma io voglio arrivare fino al 2028, giocare la quarta Olimpiade a Los Angeles e chiuderla lì con la Nazionale“, le parole di Danesi. “Il Mondiale 2018 fu l’inizio di questo gruppo: un Mondiale bellissimo, pur avendolo perso di due punti”. Il punto più alto a Parigi: “Traspariva la consapevolezza, ridevamo in campo perché stavamo giocando molto bene. Abbiamo avuto qualche divergenza in passato, litigavamo, ci siamo ‘tirate i capelli’, ma l’Olimpiade è arrivata all’apice quando ci siamo trasformate da ragazzine a donne“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italvolley, che faranno Sylla e Velasco dopo i Giochi 2028?

Nel corso del filmato Danesi ha indicato in Myriam Sylla e Julio Velasco le figure di riferimento del suo percorso – ancora tutto da scrivere – in Nazionale. E proprio la schiacciatrice palermitana e il tecnico italo-argentino potrebbero condividere il destino di Anna dopo i prossimi Giochi. Se Danesi nel 2028 avrà 32 anni, Sylla ne avrà uno in più e già dopo Parigi aveva fatto capire di essere prossima all’addio alla Nazionale. Poi per fortuna ci ha ripensato, vincendo i Mondiali del 2027, ma Los Angeles potrebbe essere l’ultimo anno della sua onorata carriera in azzurro. “Nei ritiri mangiavamo la Nutella di nascosto“, l’altra rivelazione ‘scioccante’ di Danesi.

Volley, Egonu e Orro le due colonne dell’Italia del futuro

Velasco nel 2028 di anni ne avrà 76 e proprio i Giochi rappresentano la data di scadenza del suo contratto con la Federazione, rinnovato a dicembre 2024. Nell’ambiente iniziano a circolare voci relative a un possibile divorzio programmato e consensuale con Julio, vero motore della rinascita del volley italiano al femminile: per prenderne il posto scalpita Daniele Santarelli, attuale coach di Conegliano e della Turchia. Situazioni diverse sono quelle di Paola Egonu e Alessia Orro, entrambe classe 1998: dopo l’Olimpiade avranno trent’anni, il nuovo ciclo azzurro potrebbe ripartire proprio da loro, insieme a Kate Antropova, Sarah Fahr, Eleonora Fersino e alle giovani valorizzate nel frattempo.