D'Angelo, dichiarazione al Pisa

Il Pisa ha iniziato la stagione con due pareggi, segnale della solidità di una squadra che punta a raggiungere quei playoff solo sfiorati nello scorso campionato.

Il tecnico dei nerazzurri Luca D’Angelo ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Nazione’ nella quale ha parlato del ruolo dell’allenatore e del proprio rapporto con la città: “Sono un grande appassionato di calcio, guardo tutte le partite. dalla serie A, alla serie C e anche il calcio femminile o gli Allievi. L’allenatore deve prendere decisioni, ma io le vivo come una necessità e nella massima trasparenza. Siamo professionisti e come tali abbiamo delle responsabilità. Io, nelle buone e nelle cattive notizie, cerco sempre di essere diretto”.

“Dei pisani mi piace il fatto che non si prendono mai troppo sul serio. Adoro questo modo di essere e di pensare. Non è così comune. Ho abitato in città che si ritenevano l’unico centro dell’universo”.

OMNISPORT | 14-10-2020 23:11