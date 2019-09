D'Angelo: "Li abbiamo messi in imbarazzo"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta con l'Empoli: "E’ vero che gli episodi determinano i risultati però nel primo tempo abbiamo giocato benissimo mettendo in imbarazzo l’Empoli e avremmo meritato di più. Nel secondo tempo hanno avuto un possesso maggiore seppur con poche occasioni, poi ci sono stati gli ultimi minuti che ci fanno male. Ci lecchiamo le ferite per questa sconfitta".

"Sappiamo qual è il nostro percorso che è accidentato per forza di cose, è vero che produciamo tanto però nelle ultime due partite abbiamo preso cinque gol anche se oggi ne abbiamo presi due su rimpallo. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere quello che il nostro obiettivo".

SPORTAL.IT | 25-09-2019 08:27