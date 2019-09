D'Angelo: "Possibile cambio tattico"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha presentato la partita di sabato contro il Chievo: E' una squadra forte, molto tecnica con giocatori di grande valore che provengono dalla categoria superiore. Da parte nostra servirà una partita molto importante soprattutto dal punto di vista della mentalità. Possiamo cambiare qualcosa ma questo avverrà durante tutto l’arco del campionato".

Sul turnover: "Difficilmente giocherà sempre la stessa squadra, ma non per il gusto di cambiare, perchè abbiamo una rosa con giocatori che si equivalgono. Mancano Liotti e Moscardelli, gli altri sono tutti a disposizione. Possibile cambio tattico? Come ci capita tutte le settimane abbiamo provato entrambe le situazioni di gioco, sia il 3-5-2- che il 4-3-1-2. Dobbiamo essere bravi a variare le situazioni di gioco. Domani vedremo di scegliere la migliore per poi eventualmente cambiare a gara in corso".

"Tre giornate non sono tante ma credo che la B sia un campionato molto difficile soprattutto a livello tattico. Da parte nostra dobbiamo mettere massima attenzione e dedizione al lavoro settimanale. L’entusiasmo è ovvio che ci debba essere anche all’interno della squadra, non deve sfociare mai in presunzione".

SPORTAL.IT | 20-09-2019 12:12