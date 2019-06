Dani Alves lascia il Psg

Dani Alves ha annunciato domenica l'addio al Paris Saint Germain dopo due stagioni. Il difensore brasiliano, impegnato in Coppa America, ha scritto un lungo post sui social.

"Oggi chiudo un altro ciclo nella mia vita, un ciclo fatto di vittorie, di crescita e di esperienze. Vorrei ringraziare la famiglia del Psg per avermi dato l’opportunità di scrivere insieme una pagina nella storia di questo club. Ringrazio tutto lo staff per l’affetto, il rispetto e la complicità fin dal primo giorno… Rendete questo club un po ‘più speciale".

"Sono stati due anni di resilienza e di continuo reinventarsi per compiere la mia missione, ma nella vita tutto ha un inizio, uno sviluppo centrale e una fine, ora siamo giunti a quel momento. Mi scuso se in qualche momento non sono stato all’altezza, mi scuso se a volte ho sbagliato, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Grazie a tutti i compagni per i momenti vissuti, alle risate insieme, alla noia che i tuoi pigri spiriti mi hanno fatto passare. Un grande abbraccio a tutti e spero non vi manchino le mie follie!".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 10:15