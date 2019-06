Dani Ceballos manda un chiaro messaggio al Milan

Per puntellare il centrocampo rossonero, il Milan sta pensando da tempo a Dani Ceballos del Real Madrid. Il giocatore sta fornendo ottime prestazioni ai campionati europei Under 21, attirando anche le attenzioni del Tottenham.

Dal ritiro della nazionale spagnola il giocatore ha voluto mandare un chiaro messaggio al Milan e ai Blancos: "L'anno prossimo non voglio stare seduto su una panchina, sarà il mio anno. Il mio obiettivo è giocare 40 partite nella prossima stagione ed essere importante ovunque mi trovi. La mia idea è quella di avere successo a Madrid. Trasferimento? Si deve parlare con il club".

Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid avrebbe deciso il prezzo del cartellino di Ceballos: niente offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Il 22enne centrocampista ha fatto sapere di non voler restare in Spagna ma Zidane non vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Il piano del Milan, per questioni di fair play finanziario, sarebbe quello di proporre a Florentino Perez un prestito biennale con diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci.

In quanto a mercato in uscita, il club rossonero ha deciso di cedere uno degli elementi più talentuosi della rosa: Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere piace moltissimo al Paris Saint Germain di Leonardo.

Secondo quanto riporta Sky, a differenza degli anni scorsi questa volta è il Milan che spinge per un addio di Gigio: la sua cessione permetterà una ricca plusvalenza, Maldini e Boban chiedono ai campioni di Francia 50 milioni di euro per il suo cartellino, soldi che verranno immediatamente reinvestiti per rinforzare la rosa. Inoltre tagliare i sei milioni netti l'anno dello stipendio di Gigio per le prossime due stagioni consentirebbe un risparmio di 24 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 14:16