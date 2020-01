Dani Olmo non gioca, il Milan ci crede

Dani Olmo non viene convocato per un'amichevole della Dinamo Zagabria contro la Lokomotiv Zagabria e si scatenano le indiscrezioni sul futuro del centrocampista spagnolo, accostato al Milan. Il tecnico Nenad Bjelica ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sappiamo tutti come si sta parlando del suo trasferimento, anche se non sappiamo ancora dove e quando andrà. Ma non vogliamo rischiare nulla dal lato del club, potrebbe essere un po’ rischioso giocare partite amichevoli ora per lui. Ma il giocatore è comunque di buon umore, si allena e gioca davvero bene", sono le parole riportate da 24sata.hr.

Secondo i rumor, il Diavolo sarebbe pronto a investire 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 21:12