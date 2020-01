Dani Olmo spinge Vidal all'Inter

Arturo Vidal ancora più vicino all'Inter. Il Barcellona ha individuato in Dani Olmo il sostituto del centrocampista cileno, e il diretto interessato scalpita: "Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. In caso di accordo tra i club, preferirei andare via subito a gennaio. Credo sia giunto il momento di fare il grande salto. Il mio obiettivo è andare agli Europei e migliorare, e sarà difficile farcela giocando in Croazia".

L'arrivo della stella della Dinamo Zagabria potrebbe liberare definitivamente Vidal in direzione Inter: Conte lo aspetta a braccia aperte.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 11:44