Dani Pedrosa è pronto a dire tutto

Dani Pedrosa ha finito di sfogliare la margherita sul proprio futuro e ha fissato una nuova conferenza stampa dopo quella, poi rivelatasi inutile e priva di contenuti (il centauro si era anche scusato con i giornalisti presenti, ndr), di metà giugno.

"Questa volta ho deciso" ha anticipato, spiegando che dirà tutto al Sachsenring, dove tra dieci giorni si correrà il Gran premio di Germania.

Tre le opzioni rimaste sul tavolo dello spagnolo dopo l'annunciata separazione dalla Honda Hrc, che l'ha scaricato per fare posto al connazionale Jorge Lorenzo: l'addio alle corse, il passaggio alla Ktm come collaudatore e, infine, l'approdo alla Petronas-Yamaha che gli consentirebbe di essere anche nel 2019 al via del campionato del mondo della classe regina.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 13:50