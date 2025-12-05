Per Maldini con l'Atalanta è già finita, offerto in prestito a Fiorentina e Torino a gennaio

Il giovanissimo esponente della nuova generazione di giocatori della dinastia Maldini sarebbe in procinto di lasciare l'Atalanta

Per Daniel Maldini, l’esperienza all’Atalanta potrebbe chiudersi la prossima sessione di mercato utile a gennaio. Le ragioni sarebbero evidenti: scarso utilizzo, necessità di mostrare il proprio potenziale in una squadra meno competitiva, sul versante interno, non consentendo a Daniel di trovare la continuità necessaria soprattutto in chiave azzurra.

Maldini verso la cessione in gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini potrebbe lasciare Bergamo e la Dea con la formula giusta sia per lui sia per la società, propensa a consentire il trasferimento in prestito con l’aggiunta del diritto di riscatto. Su di lui ci sono Fiorentina e Torino, con i granata particolarmente interessati all’ex Monza e Milan già negli scorsi anni, ma che potrebbero rivalutare il giocatore considerate le condizioni di classifica e la necessità, evidente, di rinforzare il reparto avanzato.

Archiviata l’esperienza con il club brianzolo, l’ultimo esponente della dinastia Maldini sarebbe stato seguito in precedenza dalla società di proprietà di Urbano Cairo che aveva valutato il giovane attaccante nel 2024, quando il Milan per non perderlo a parametro zero decise di venderlo a undici mesi dalla scadenza del contratto. Allora il suo agente lo guidò in quel passaggio. Conclusione: Toro sfiorato in uno strano incrocio del destino che sembra tornare di strettissima attualità.

I numeri di Maldini

Il trequartista, ultima generazione dei Maldini e scuola Milan, è il calciatore del reparto offensivo meno impiegato in questa stagione e a prescindere dal cambio in panchina. Secondo kickest, sono 7 le partite giocate, 2 da titolare per un totale di 187 minuti giocati dietro alla ricca rosa che l’Atalanta può vantare in attacco.

E che lo vede non tra i prediletti di Raffaele Palladino, tecnico subentrato all’esonerato Ivan Juric. Con reti a zero e servendo un assist nel 4-0 al Genoa in Coppa Italia mercoledì scorso, quando Palladino lo ha fatto entrare dalla panchina al posto di Sulemana, in difficoltà. Non il primo in cima alla lista, insomma.

Il trasferimento dal Monza

Arrivato all’Atalanta nello scorso mercato invernale dal Monza per 13 milioni di euro, Daniel Maldini aveva segnato 3 goal su 10 presenze nel passato campionato di Serie A lottando tra i big dell’attacco orobico per ottenere quel ruolo che gli consentirebbe maggiore continuità. E visibilità, di conseguenza.

Il diritto di riscatto che verrebbe chiesto dal club orobico fa riflettere i due possibili acquirenti, in condizioni assai serie a questo punto del girone d’andata del campionato.