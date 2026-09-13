Valori di alcol superiore al limite per l'attaccante del Cagliari, in base a quanto emerso emerso nei test: il web si divide tra chi invoca pene severe e chi minimizza.

Emergono nuovi dettagli sull’incidente occorso all’alba a Daniele Maldini a Milano e che ha coinvolto la Porsche Carrera guidata dall’attaccante del Cagliari e un’altra autovettura, una Golf. Maldini è stato sottoposto ai test di rito da parte degli agenti della polizia locale accorsi sul luogo del sinistro, in via Caracciolo, ed è risultato positivo all’etilometro, lo strumento che misura i lvelli di alcol nel sangue. Il giovane centravanti, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha fatto registrare un valore di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda. Superati i limiti previsti dalla legge. E non di poco.

Daniel Maldini, patente ritirata e Porsche confiscata

Un valore dell’etilometro corripondente a 0,91 milligrammi di alcol per litro di aria espirata equivale a un tasso alcolemico (la concentrazione di alcol nel sangue) di 1,82 grammi per litro. Per l’articolo 186 del Codice della Strada questo valore ricade nella fascia di reato più grave, la terza, che comprende i valori di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro. La sanzione prevista per questo illecito di natura penale è la sospensione della patente da uno a due anni, abbinata alla confisca del veicolo. E in effetti a Maldini è stata sospesa la patente, mentre la sua Porsche è stata presa in consegna dalle forze dell’ordine.

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L’incidente a Milano e il trasporto del bomber in ospedale

Come ricostruito dalla polizia locale, Maldini (alle 5.15) era alla guida della sua auto sportiva su cui viaggiavano una ragazza e due amici. Nell’altra autovettura viaggiavano un ragazzo e una ragazza. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Dalla collisione delle due vetture è nata un’ulteriore collisione con un’auto parcheggiata ai bordi della strada, nella periferia nord di Milano. L’attaccante del Cagliari, che poche ore prima aveva realizzato il gol decisivo per la vittoria dei sardi a Bergamo contro l’Atalanta, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma si attendono i risultati dei test volti a verificare l’assunzione di stupefacenti.

Maldini da punire o da non biasimare? Scontro sui social

Insieme a Maldini, altri quattro giovani coinvolti nell’incidente sono stati portati in diversi ospedali: uno solo è stato medicato sul posto. La notizia della positività del centravanti ha fatto in breve il giro del web, scatenando numerosi commenti. “Esattamente due birre sono 0,91, evitate di straparlare“, scrive un’utente su X. “Lasciatelo stare è pochissimo 0,90”. Ma altri commenti sono di ben altro tenore. “I soliti commenti fenomenali di chi giustifica con ‘sono giusto due bicchieri’“. E ancora: “Hanno i milioni e invece di prendere un NCC preferiscono guidare ubriachi”. Oppure: “Fa di cognome Maldini. Non subirà nessuna conseguenza“. E infine: “Il Cagliari, per dargli una raddrizzata, dovrebbe multarlo e lasciarlo fuori qualche partita”.