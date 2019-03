Daniel Maldini sulle orme di papà e nonno: 'Voglio la Nazionale A'

Dopo Cesare e Paolo, Daniel Maldini è pronto a una grande carriera nel calcio. Il figlio e nipote d’arte si augura di continuare la felice tradizione familiare, e in un’intervista all’Ansa ha commentato con orgoglio la sua prima convocazione nella Nazionale Italiana Under 18.

“Per me un onore indossare questa maglia, sono felice di essere qui. Spero un giorno di arrivare in nazionale maggiore, come hanno fatto mio padre e mio nonno”, sono le parole del giovane, che in questa stagione si è messo in luce nella squadra Primavera del Milan ed è fresco di una doppietta al Torneo di Viareggio.

Gli insegnamenti di papà Paolo, ex capitano e terzino leggendario del Milan: “Papà Paolo mi ha insegnato molto, mi ha aiutato tanto dandomi sempre consigli. Soprattutto, mi ha sempre detto di restare sempre umile e restare con i piedi per terra”.

A differenza del nonno Cesare e del padre, Daniel gioca in una posizione più avanzata in campo: “Ruolo? Sono un centrocampista offensivo o un attaccante, una mezza punta che pensa a far gol. Quali sono i miei punti di forza? Giocare a pochi tocchi, vedere il gioco prima degli altri. E i calci da fermo”. Maldini gioca con il numero 10: nel campionato giovanile ha messo a segno 7 reti in 19 presenze, oltre a un assist. Compirà 18 anni l’undici ottobre.

Daniel ha un fratello maggiore, Christian: anche lui calciatore, attualmente è un difensore centrale del Fano. Ha vestito in carriera anche le maglie di Pro Piacenza, Racing Fondi, Pro Sesto, Reggiana, Hamrun Spartans e Brescia.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 10:10