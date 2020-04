Daniel Ricciardo e Carlos Sainz attendono le mosse di Sebastian Vettel

Il cascomercato è entrato nel vivo. Quantomeno in casa Ferrari, con l’apertura di Mattia Binotto al rinnovo del contratto di Sebastian Vettel per un anno almeno.

In caso di mancato accordo con il quattro volte campione del mondo tedesco la casa del Cavallino Rampante – a meno di clamorosi colpi di scena (occhio a Fernando Alonso, che sta mandando messaggi da qualche mese…) – virerà su uno tra Carlos Sainz e Daniel Ricciardo: due profili apprezzati a Maranello.

L'australiano, in particolare, sembrava essere l'indiziato numero 1 per la sostituzione di Kimi Raikkonen. Poi, però, l'operazione di distacco dal finlandese è andata per le lunghe e, nel frattempo, nella stanza dei bottoni della Ferrari si sono convinti che Charles Leclerc fosse già maturo per un abitacolo.

