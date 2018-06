Daniel Ricciardo vuole saperne di più

"Il team vuole farmi firmare il contratto perché non c'è più niente da discutere. Forse la prossima settimana spingerà perché io prenda una decisione". A dirlo è stato Daniel Ricciardo, che è di fronte a un bivio: potrebbe restare in Red Bull o andare in Ferrari.

"Da parte mia questo fine settimana parlerò dell'accordo che Red Bull ha raggiunto con Honda per la fornitura dei motori a partire dal prossimo anno. Voglio saperne di più, per completare il puzzle. Con Honda un po' di rischio c'è, ma fino ad adesso con Toro Rosso quest'anno ha migliorato e forse farà ancora di più a fine stagione" ha aggiunto l'australiano.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 18:35