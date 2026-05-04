In questi anni sei anni segnati dal silenzio, dopo il secondo terribile incidente in handbike, Daniela Manni è stata la voce e l’interprete dei progetti di Alex Zanardi, suo marito, con il quale ha condiviso l’intento di supportare gli atleti paralimpici, i loro obiettivi sportivi e conferire un’identità alla loro squadra, Obiettivo 3. Era con lui quando le sue condizioni sono aggravate e lo hanno condotto a una fine che nessuno riteneva possibile, perché Zanardi aveva già ricevuto il dono dell’immortalità. Nella massima discrezione gli è stata accanto, ha curato con sua sorella Barbara il progetto e così anche Niccolò, loro figlio. Con gli occhi e il sorriso ha ereditato dal padre anche la passione per i motori.

Alex Zanardi, la moglie Daniela Manni sempre con lui

Niccolò Zanardi, oggi, segue un percorso tutto suo e si occupa del mondo dell’automobilismo ma da una prospettiva differente rispetto al papà Alessandro e alla mamma Daniela che, a sua volta, aveva lavorato nell’ambiente. Tiene corsi di guida sicura in varie zone e circuiti d’Italia, quando può supporta la famiglia e i suoi genitori come può. Ha seguito ogni dettaglio del percorso riabilitativo, dopo l’impatto devastante di quel 19 giugno 2020 contro il camion che ha segnato il tempo della loro famiglia, dopo il lockdown.

Daniela ha aggiornato, quando lo ha ritenuto giusto e opportuno, il pubblico sulle condizioni di Alex. Lo ha sostenuto e affiancato ed è stata lei, probabilmente, a salvargli la vita – secondo quanto poi ricostruito dai medici – quando Zanardi ha subito i gravi traumi a seguito dell’impatto contro la pedalina del camion che procedeva in direzione opposta su quella strada, in Toscana.

Sempre lei lo ha affiancato nei ricoveri, nelle operazioni che si sono susseguite negli anni, dal ricovero a le Scotte di Siena al San Raffaele e poi i vari ricoveri che si sono intensificati, pur più vicino casa, a causa dell’incendio nella loro villa di Noventa Padovana, per via dell’impianto fotovoltaico, pare. Una sequenza di eventi avversi, drammatici che avrebbero abbattuto chiunque. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è speso commosso nel ricordare Alex Zanardi durante il suo discorso davanti alle Nazionali di tennis al Quirinale. Martedì si celebrerà il funerale, ma sembra quasi incredibile salutare un campione simile.

L’incontro tra Zanardi e Daniela Manni