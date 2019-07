Quattro anni dopo il distacco per andare a concludere la carriera in Spagna con il Villarreal, Daniele Bonera torna al Milan.

L’ex difensore bresciano classe ’81, che ha dato l’addio al calcio al termine della scorsa stagione, farà infatti parte dello staff tecnico del nuovo allenatore rossonero Marco Giampaolo.

A comunicarlo è stata la stessa società rossonera poco prima del primo allenamento della stagione. Bonera, che ha indossato la maglia del Milan tra il 2006 e il 2015, aveva già conseguito nel settembre 2018 la qualifica per allenare fino in Serie C e per fare da secondo in A e in B.



SPORTAL.IT | 09-07-2019 11:41