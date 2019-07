Daniele Cacia torna a casa

Un mese prima di compiere 36 anni Daniele Cacia si è fatto un regalo: tornare a casa.

L’attaccante calabrese ha infatti deciso di tornare al Piacenza, la società nella quale è cresciuto e grazie alla quale è riuscito a imporsi ad alti livelli.

Dopo aver dimostrato nell’ultima stagione giocata in C con il Novara di essere ancora un bomber di tutto rispetto, con 12 gol realizzati tra stagione regolare e playoff, Cacia ha scelto di tornare ad indossare la maglia biancorossa per la quarta volta in carriera.

Dopo gli esordi, infatti, l’ex fiorentino aveva giocato a Piacenza tra il 2003 e il gennaio 2005, tra il 2005 e il 2008 e nel 2010-2011, sempre in Serie B, realizzando 61 reti in 134 partite. A Cacia il Piacenza chiederà quei gol per ritornare in Serie B dopo aver solo sfiorato la promozione nell’ultimo campionato con la finale playoff persa contro il Trapani.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 16:16