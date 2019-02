Daniele Conti e il retroscena su Nainggolan

Intervistato da Sky Sport, Daniele Conti ha parlato del suo ex compagno di squaadra Nainggolan: "Un bravissimo ragazzo, con il quale ho avuto la fortuna di giocare tanti anni. Giocare insieme a Radja mi aiutava molto, riconquistava 100 palloni a partita e ha grandi doti tecniche".

"Avere un compagno di squadra con quelle caratteristiche per un playmaker è molto importante. Lui può giocare in ogni ruolo del centrocampo – rivela l'ex capitano del Cagliari -, ha uno strapotere fisico devastante e negli anni è migliorato tanto anche negli inserimenti e nel tiro. E' un calciatore completo".

In conclusione, un retroscena: "Pur non avendo mai giocato in Serie A, dopo pochi giorni che era a Cagliari entrò nello spogliatoio e disse: Come faccio io a non giocare qui? Inizialmente gli dissi che stava sbagliando, ma questo tipo di atteggiamento mi fece capire quanto credesse in lui come calciatore".

SPORTAL.IT | 27-02-2019 15:20