Daniele De Rossi ha deciso il suo futuro: spiazza tutti

Daniele De Rossi resta al Boca Juniors per un'altra stagione. L'ex capitano della Roma, secondo quanto riporta Olé, avrebbe deciso di prolungare il contratto fino al dicembre del 2021, e non aspetterà l'esito delle elezioni presidenziali del club argentino, in programma l'8 dicembre. Il giocatore avrebbe esercitato una clausola unilaterale presente nel contratto firmato a giugno scorso e con scadenza dicembre 2021.

De Rossi, che a Buenos Aires si trova benissimo, vuole riscattarsi dopo l'inizio difficile negli Xeneize, e soprattutto vuole continuare un'esperienza umana che reputa molto proficua. L'ex centrocampista giallorosso, 36 anni, a causa degli infortuni non è nelle condizioni fisiche ottimali e non scende in campo dall'inizio di settembre, ma è diventato un leader dello spogliatoio, una chioccia per i più giovani e resta molto apprezzato dalla tifoseria.

L'ex Roma, che non gioca da oltre due mesi, sta seguendo un piano dello staff tecnico del Boca per cercare di rientrare il prima possibile e poter dire la sua anche in campo.

La decisione, riporta sempre Olé, è stata presa in accordo con la moglie Sarah, che ha deciso di sospendere la sua carriera di attrice per seguirlo in questa esperienza. De Rossi si è ambientato bene a Buenos Aires: vive a Palermo, un quartiere della Capitale, con la consorte e i due figli, mentre la primogenita, Gaia, 14 anni è restata a Roma.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 13:44