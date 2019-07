Daniele De Rossi ha scelto il proprio futuro

A dare l’addio al calcio forse non ha mai pensato davvero, magari per quella rabbia interiore che gli ha provocato l’addio, non voluto, alla Roma, con inevitabile orgoglio e volontà di dimostrare di essere ancora all’altezza di un grande club.

Per questo Daniele De Rossi, nell’estate in cui altri due campioni del mondo 2006 il ritiro l’hanno ufficializzato davvero, Andrea Barzagli e Cristian Zaccardo, e un altro, Gigi Buffon, è stato protagonista del clamoroso ritorno alla Juventus, ha deciso di andare avanti per almeno un’altra stagione e di farlo in un club di primo livello.

Niente avventure esotiche, quindi, ma neppure in Italia, dove quella giallorossa resterà l’unica maglia della carriera del centrocampista classe ’84. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, De Rossi ha deciso di accettare la proposta del Boca Juniors. Galeotta la figura del direttore sportivo degli Xeneizes, Nicolas Burdisso, compagno di De Rossi alla Roma tra il 2009 e il 2014, ma a contare è stata soprattutto la volontà del giocatore di misurarsi in un contesto così caldo e appassionato come quello della “Bombonera”, dove si respira un tifo non molto diverso da quello dell’Olimpico.

Se gli ultimi dettagli della trattativa andranno in porto De Rossi raggiungerà Buenos Aires nel weekend per firmare un contratto di otto mesi, dal momento che il campionato prenderà il via a fine luglio per concludersi il 1° marzo. L’ingaggio previsto è di circa 500.000 euro, di molto inferiore rispetto ai tre milioni percepiti da De Rossi durante l’ultima stagione alla Roma, conclusasi con un amaro sesto posto che ha sancito l’esclusione dei giallorossi dalla prossima edizione della Champions League, ma conclusasi soprattutto con la triste partita d’addio contro il Parma, preceduta da una conferenza stampa piuttosto “diretta” in cui l’ex capitano della Roma ha voluto chiarire di essere stato di fatto mandato via dalla società che per tutta la durata dell’annata non ha mai proposto il rinnovo alla bandiera giallorossa, che dal canto proprio sarebbe stata ben contenta di chiudere la carriera con la maglia del cuore.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 16-07-2019 22:09